Campania pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie a costat concurenții electorali peste 40 de milioane

14:10

Pentru al treilea an consecutiv industria IT înregistrează cel mai accelerat ritm de creștere în economia națională, reconfirmându-și potențialul și perspectivele de dezvoltare. Rezultatele remarcabile se datorează în mod special mecanismelor de susținere a industriei IT prin intermediul politicilor publice dedicate, în special legislației cu privire la parcurile IT, în baza căreia funcționează Moldova IT [...] Articolul Pentru al treilea an consecutiv industria IT înregistrează cel mai accelerat ritm de creștere în economia națională apare prima dată în Știri din Moldova.