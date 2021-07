(video) „La alegeri, pune corect masca.” Am pregătit 10 filmulețe care te încurajează să respecți normele anti COVID-19

16:00

Oportunitate inedită pentru începătorii din domeniul IT! Proiectul Tekwill, în parteneriat cu StrategEast lansează inițiativa „Epam UpSkill” – un program de instruire și/sau recalificare pentru cei care au început a „cocheta” cu tehnologiile informaționale sau sunt la început de cale în domeniul IT, care va finaliza cu un contract de angajare în compania IT globală – Epam Systems. Inițiativa face parte din programul „Oportunități mai bune de angajare” și este realizată în cadrul proiectului Tekwill, cu susținerea partenerilor externi de dezvoltare USAID și Suedia. Articolul Instruire și angajare într-o companie IT globală. Aplică la programul „Epam Upskill” și lansează-te în carieră apare prima dată în #diez.