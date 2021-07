Astăzi este „ziua tăcerii”. Agitația electorală, interzisă în ajunul și în ziua alegerilor

09:30

O femeie din Noua Zeelandă, iubitoare de rock, şi-a numit cei trei copii Metallica, Slayer şi Pantera, scrie New York Post. Femeia, care a dorit să fie anonimă, a explicat că „nu este uşor să creşti trei dintre cele mai tari trupe”. În plus, al doilea nume al lui Metallica este „And Justice For All”, numele […] Articolul O femeie din Noua Zeelandă şi-a botezat cei trei copii Metallica, Slayer şi Pantera apare prima dată în NewsIN.