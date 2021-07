Mitul celor 10.000 de pași pe zi a fost demontat. Câți pași trebuie, de fapt, să faci zilnic pentru o viață mai lungă

16:20

Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, intră în izolare, de luni, după ce a luat contact cu cineva infectat cu SARS-CoV-2, scrie Mediafax. Ducesa de Cambridge nu poate participa, luni, la un serviciu de mulțumire organizat la catedrala Sf. Paul și nici la o petrecere organizată în grădina Palatului Buckingham.