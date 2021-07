SUA va dona Moldovei încă 500 de mii de doze de vaccin

20:30

Andrei Cojocari și Alexandru Vacarciuc au semnat un contract cu Zimbru Chisinau pe un an cu drept de prelungire. Astăzi, cei doi jucători vor trece vizita medicală, după care vor fi legitimați la echipă. Băieții se antrenează de cîteva zile sub bagheta antrenorului Vlad Goian și sunt gata pentru a debuta în noua ediție a Diviziei Naționale.Andrei Cojocari are 34 de ani și este unul dintre cei