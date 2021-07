Alte 85 de cazuri de COVID-19 şi două decese provocate de noul coronavirus

11:20

Ploile abundente din New York au provocat inundații în mai multe stații de metrou. Filmulețe virale arată cum locuitorii orașului sunt forțați să înfrunte apele din subteran pentru a ajunge la mijloacele de transport. În imagini se poate vedea cum oamenii încearcă prin diferite metode să ajungă în siguranță la metrou. New York se așteaptă […]