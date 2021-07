9 din 10 persoane cred că drepturile omului sunt încălcate sistematic sau ocazional, studiu

11:30

Națiunile bogate împart vaccinurile cu țările cu venituri mici prea lent pentru a preveni răspândirea variantei Delta a coronavirusului, riscând milioane de vieți, a avertizat, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizației Mondiale a Sănătății, potrivit The Guardian. Directorul general al OMS, spune că distribuirea vaccinurilor către țările sărace a fost „doar...