INVESTIGAȚIE: În 2014, Maia Sandu și Vlad Filat l-au scăpat pe Igor Grosu de închisoare

11:50

Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor are un singur scop - să facă ordine în țară, iar în centrul atenției guvernării va fi cetățeanul, a declarat președintele PCRM, Vladimir Voronin, în cadrul unei conferințe de presă comune cu liderul PSRM, Igor Dodon, unde s-au făcut totalurile campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. The post Vladimir Voronin: Ultimii 12 ani au trecut pe alături de Moldova, am pierdut tot ce am avut, ce am obținut până în 2009 first appeared on Accent.