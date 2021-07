Un automobil în care erau trei persoane a ars în totalitate, după ce șoferița s-a izbit într-un copac, la Orhei

15:20

Temperaturile ucid 5 milioane de oameni pe an; Frigul a ucis mai mulți oameni decât căldura, dar situația se schimbă Peste 5 milioane de oameni mor în fiecare an la nivel mondial din cauza temperaturilor extreme, arată un studiu derulat pe parcursul a 20 de ani, iar numărul victimelor provocate de căldură este în creștere. În cercetare au fost implicați zeci de oameni de știință din toată lumea, iar aceștia au descoperit că 9,4% dintre decesele produse le nivel mondial în fiecare an sunt cauzate...