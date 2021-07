Igor Dodon cheamă cetățenii la un protest pentru a apăra procesul democratic în Moldova. Când va avea loc

08:30

Decizia de a închide 30 de secții de vot pentru transnistreni va crea un zid politic imens dintre cele două maluri ale Nistrului. Despre aceasta liderul PSRM, Igor Dodon, a scris pe rețelele de socializare. „De la statul captiv sub Plahotniuc iată că am ajuns la statul dezintegrat sub Maia Sandu. Prin limitarea votului cetățenilor […] Articolul Dodon, despre închiderea secțiilor de vot pentru transnistreni: De la statul captiv sub Plahotniuc, am ajuns la statul dezintegrat sub Maia Sandu apare prima dată în sinteza.org.