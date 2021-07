VIDEO // Dovada că Renato Usatîi a plătit un jurnalist pentru pseodu-investigația fake

12:50

„Am avut peste 20 de mii de întrevederi electorale. Am discutat direct cu peste 1 000 000 de cetățeni. Mesajul nostru a ajuns la toți cetățenii din Republica Moldova. Nu am utilizat spoturi TV, care costă enorm, dar am decis să vorbim ochi în ochi cu cetățenii”, a declarat Dodon.Dodon spune că în prezent au rămas doar două formațiuni politice, care luptă pentru statalitatea și independența Republicii Moldova: PSRM și PCRM.“Doar aceste două partide au rămas independente, autentic moldovenești, care nu sunt dirijate din afara țării. Din această cauză toți concurenții electorali în această campanie au luptat cu Blocul: pentru ei noi suntem un pericol, iar pentru cetățeni suntem o speranță”, a spus Igor Dodon.Liderul socialiștilor spune că în teritoriu, din discuțiile cu cetățenii, a aflat că astăzi oamenii trăiesc mai rău, decât acum un an.