„Acum pot alerga și simt vântul suflându-mi fața.” Povestea lui Iulian Braileanu, tânărul de 17 ani care și-a parcurs copilăria cu ajutorul protezelor

Pe 11 iulie, cetățenii Republicii Moldova participă la alegeri parlamentare anticipate. Forțele pro-UE investesc speranțe enorme în contribuția electorală a diasporei, având la bază alegerile prezidențiale din 2020. Dacă se repetă numărul de voturi din străinătate primit de Maia Sandu la prezidențiale (circa 92 % din 262 000), atunci formațiunea acesteia - Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – are șanse mai mari să se apropie de o majoritate parlamentară (51 din 101 de deputați). Actualmente Maia Sandu se bucură de încrederea partenerilor europeni, dar are nevoie și de o majoritate parlamentară stabilă ce va vota reformele cerute de Uniunea Europeană şi evident de un guvern capabil să le implementeze.