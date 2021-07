Patru dintre autorii asasinării președintelui haitian au fost uciși, iar alți doi, capturați

22:10

Câți alegători are R.Moldova și câte buletine de vot s-au tipărit, câte din acestea sunt rezervate secțiilor de votare din străinătate, care sunt cheltuielile declarate și cele reale ale candidaților, are suficienți bani Comisia Electorală Centrală (CEC) ca să organizeze alegerile din 11 iulie? Aceste și alte întrebări Valentina Ursu i le-a adresat președintelui CEC, Dorin Cimil. Embed Răspândește Președintele CEC, Dorin Cimil, în dialog cu Valentina Ursu Embed Răspândește Europa Liberă: Am avut...