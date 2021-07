Prima Doamnă din Haiti este în stare critică, după atacul armat în care preşedintele Jovenel Moise a fost ucis

20:20

A murit actorul și regizorul Robert Downey Sr. Robert Downey Sr. actor, regizor și tatăl actorului Robert Downey Jr. a murit la vârsta de 85 de ani. Robert Downey Sr. a murit în somn, miercuri, la casa sa din New York, a anunțat soția sa, potrivit The Sun. Luna trecută a împlinit 85 de ani. Cunoscut pentru rolurile din filme precum „Boogie Nights”, „Magnolia” și „To Live and Die in LA”, Downey Sr. lupta cu maladia Parkinson de peste 5 ani. Tatăl vedetelor Robert Downey Jr. și Allyson Downey, Rob...