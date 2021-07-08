Президент наградил Руслана Мову орденом «За заслуги» I степени

Новости Приднестровья, 8 iulie 2021 11:30

Тирасполь, 8 июля. /Новости Приднестровья/. Сегодня генерал-лейтенант милиции Руслан Мова указом Президента освобождён от занимаемой должности министра внутренних дел ПМР на основании поданного рапорта. За добросовестное выполнение служебного долга, высокие организаторские способности, проявленные при руководстве Министерством внутренних дел ПМР и Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции COVID-19, глава государства постановил наградить Руслана Мову ор...

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Президент наградил Руслана Мову орденом «За заслуги» I степени Новости Приднестровья
Тирасполь, 8 июля. /Новости Приднестровья/. Сегодня генерал-лейтенант милиции Руслан Мова указом Президента освобождён от занимаемой должности министра внутренних дел ПМР на основании поданного рапорта. За добросовестное выполнение служебного долга, высокие организаторские способности, проявленные при руководстве Министерством внутренних дел ПМР и Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции COVID-19, глава государства постановил наградить Руслана Мову ор...
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