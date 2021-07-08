Президент наградил Руслана Мову орденом «За заслуги» I степени
Новости Приднестровья, 8 iulie 2021 11:30
Тирасполь, 8 июля. /Новости Приднестровья/. Сегодня генерал-лейтенант милиции Руслан Мова указом Президента освобождён от занимаемой должности министра внутренних дел ПМР на основании поданного рапорта. За добросовестное выполнение служебного долга, высокие организаторские способности, проявленные при руководстве Министерством внутренних дел ПМР и Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции COVID-19, глава государства постановил наградить Руслана Мову ор...
• • •
Alte ştiri de Новости Приднестровья
Acum 30 minute
11:30
Тирасполь, 8 июля. /Новости Приднестровья/. Сегодня генерал-лейтенант милиции Руслан Мова указом Президента освобождён от занимаемой должности министра внутренних дел ПМР на основании поданного рапорта. За добросовестное выполнение служебного долга, высокие организаторские способности, проявленные при руководстве Министерством внутренних дел ПМР и Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции COVID-19, глава государства постановил наградить Руслана Мову ор...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Персональный компьютер. Этот небольшой ящичек с монитором, клавиатурой и «мышкой» за последние два десятилетия прочно вошёл в наш обиход. Подготовить презентацию, отредактировать фото и просто связаться с близкими в соцсетях или по электронной почте. Всё кажется таким простым и обыденным, что мало кто задумывается, а как же это всё работает на самом деле. Дмитрий Гончаренко один из тех, кто знает ответ на этот вопрос. Предприниматель. Директор IT компании. Успешный программист. Работал над проек...
11:40
В честь юбилея в Москве прошли юбилейные чтения с участием известных российских политиков и общественных деятелей
30 iunie 2021
16:10
Это кожно-венерологический диспансер и роддом, отремонтированные в рамках программы Фонда капвложений
22 iunie 2021
14:30
22 июня 1992 года экипаж боевой машины погиб в уличных боях, защищая город
21 iunie 2021
12:40
Заседание Оперштаба при Президенте: о вакцинации, лекарствах и запасе кислорода # Новости Приднестровья
Глава государства подчеркнул, что республика должна быть готова к негативному сценарию развития событий из-за роста заболеваемости коронавирусом в других странах
11:50
COVID-ситуация в мире: Швеция продлила запрет на въезд в страну без сертификата о вакцинации # Новости Приднестровья
Для жителей Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии ограничений на въезд нет
17 iunie 2021
19:20
Пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько важна роль медицины в жизни человека, отметила министр здравоохранения
15:10
В рамках госпрограммы поддержки и развития предпринимательства обучение бесплатное
16 iunie 2021
16:20
Как выяснилось, 11 июня мужчины поехали отдыхать в Днестровск, никого не предупредив
15 iunie 2021
16:40
Это один из самых крупных объектов в Каменском районе, который попал в программу Фонда капвложений
10:30
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
14 iunie 2021
15:20
Вадим Красносельский поручил главам госадминистраций лично контролировать ход работ на каждом объекте по программам Фонда капвложений
12 iunie 2021
12:50
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
11 iunie 2021
15:20
Девушка ушла из дома после конфликта с родителями. Сейчас с ней общаются инспекторы по делам несовершеннолетних
10 iunie 2021
18:30
На протяжении многих лет он руководил управлениями газового хозяйства республики
©2004—2021 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.