Президент наградил Руслана Мову орденом «За заслуги» I степени

16:50

Персональный компьютер. Этот небольшой ящичек с монитором, клавиатурой и «мышкой» за последние два десятилетия прочно вошёл в наш обиход. Подготовить презентацию, отредактировать фото и просто связаться с близкими в соцсетях или по электронной почте. Всё кажется таким простым и обыденным, что мало кто задумывается, а как же это всё работает на самом деле. Дмитрий Гончаренко один из тех, кто знает ответ на этот вопрос. Предприниматель. Директор IT компании. Успешный программист. Работал над проек...