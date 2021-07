O bancă din R. Moldova ar putea fi cumpărată: CC va lua o decizie

04:50

Robert Downey Sr., actor, regizor și tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit, potrivit New York Post. Avea 85 de ani. Robert Downey Sr. a murit în somn, miercuri, la casa sa din New York, , a anunțat soția sa, potrivit The Sun. Luna trecută a împlinit 85 de ani, transmite SafeNews.md cu referire la digi24.ro. Cunoscut pentru […] Articolul A murit actorul și regizorul Robert Downey Sr. apare prima dată în SafeNews.