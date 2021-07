Mihai Eminescu în ziarul TIMPUL: „AM SUSŢINUT...”

Am susţinut şi încă susţinem categoric că guvernul are de gând a înfiinţa o bancă de fiţuici (Zettelbank) şi că aceea are să umple ţara cu caimele.

