Blocul Comuniștilor și Socialiștilor propune soluții pentru crearea a cel puțin 20 mii de locuri de muncă

08:50

Președintele PCRM, Vladimir Voronin, a declarat la un post local de televiziune că nu are nicio divergență cu liderul PSRM, Igor Dodon, iar unificarea forțelor dintre comuniști și socialiști la aceste alegeri nu a întâmpinat nicio dificultate.