Igor Dodon a fost întâmpinat cu aplauze, la Bălți. Sala era arhiplină

"Am discutat despre situația actuală din țară, inclusiv despre provocările și pericolele asupra dezvoltării social-economice. Am menționat necesitatea elaborării unor măsuri pentru consolidarea statalității noastre, a suveranității, integrității teritoriale, păcii și armoniei interetnice.Consiliul Public al Moldovei a fost înființat în luna noiembrie 2020 și include peste 20 de asociații obștești, inclusiv etnoculturale, precum și lideri ai tineretului, experți în diverse domenii, reprezentanți ai clerului și presei.Am salutat participanții la ședință și am subliniat în mod special faptul că forța statului moldovenesc constă în unitatea și solidaritatea diferitelor etnii care locuiesc de secole în țara noastră. În pofida problemelor existente, noi trebuie să ne mândrim că avem o Patrie de care trebuie să avem grijă și pe care trebuie s-o consolidăm.