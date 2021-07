La Casa Albă, întâlnire pe tema contracarării atacurilor cibernetice

08:00

Guvernul israelian spune că potrivit datelor acumulate, vaccinul Pfizer-BioNTech pare să fie mai puțin eficient împotriva infecțiilor cauzate de varianta Delta comparativ cu alte tulpini de Covid-19. Dar are o eficiență de 93% în prevenirea bolilor severe și a spitalizărilor, comparativ cu 97% cât se raportase în revista medicală The Lancet în luna mai.