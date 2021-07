Cum a ajuns interlopul rus Kulibaba în Moldova? Radu Marian cere explicații

08:00

Kylian Mbappe mai are un an de contract cu PSG și este hotărât să nu prelungească. Atacantul care a avut evoluții sub așteptări la EURO 2020 i-a informat deja, anunță L’Equipe, pe oficialii lui PSG că nu este dispus la nicio negociere pentru prelungirea angajamentului, dorind o altă provocare profesională. Totuși, schimbarea de mediu pentru […] Articolul PSG îl pierde gratis pe Kylian Mbappe! Francezul a anunțat deja conducerea ce planuri are apare prima dată în SafeNews.