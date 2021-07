De la 0 la 22 de ani

17:00

Igor Mîrzac are 60 de ani și s-a născut în Călărași. Din copilărie visa să zboare. Nu și-a permis să facă studii de pilot, dar prin anii ‘90-’93 și-a meșterit un deltaplan, iar în toamna lui ‘95, pe 18 iulie, a făcut primul zbor deasupra Călărașiului. „Când am zburat pentru prima dată, probabil atunci am […]