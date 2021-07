Doina Sulac – „Floarea Dorului”, la Vorbe Bune cu Lilu

15:10

Distracţie cu final tragic în Parcul „Valea Trandafirilor” din Capitală. O tânără de 20 de ani a căzut în gol de pe carusel. Potrivit poliţiei, fata s-ar fi prabusit de la inaltimea de 12-14 metri in timp ce caruselul era in miscare. Ea a fost transportata la spital in stare extrem de grava. Poliţia a […] Post-ul O tânără de 20 de ani din Capitală a căzut în gol de pe caruselul din parcul Valea Trandafirilor apare prima dată în CANAL 2.