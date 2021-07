Platon a relatat din ce bani trăiește: „Am economii de 60 de milioane de dolari”

18:30

Un tribunal din oraşul egiptean Ismailia a ridicat marţi ordinul de restricţie care viza nava portcontainer Ever Given, decizie care va permite navei să îşi reia, miercuri, navigaţia prin Canalul Suez, informează Reuters, citând un avocat şi mai multe surse judiciare. La finele lunii martie, nava „Ever Given”, cu o lungime de 400 de metri, … Articolul Nava Ever Given va părăsi mâine Canalul Suez, la trei luni după ce a blocat calea navigabilă și a fost sechestrată de Egipt apare prima dată în ZUGO.