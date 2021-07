Procuratura cere 30 de zile de arest pentru trei persoane din dosarul fostei Direcții nr. 5

06:10

Şoseaua Străşeni-Nisporeni are o cotitură, un drumuşor care trece pe sub un pod şi se îndreaptă spre satele Saka, Ghelăuza şi Negreşti. E un soi de întorsătură a suferinţei. O ploaie mai serioasă transformă întorsătura aceea într-o uriaşă băltoacă şi, pe deasupra, porţiunea de drum pare a fi atacată de nişte bombardiere. Trec pe acolo de vreo 22 de ani, timp în care am văzut destui şoferi stricându-şi maşinile în acel loc nefericit. În 22 de ani nimeni nu a găsit nişte bani pentru a repara porţi...