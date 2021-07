Muncă și timp liber: cum își petrec vacanțele moldovenii din diasporă

17:10

Calitatea apei potabile din majoritatea fântânilor și izvoarelor din întreaga țară nu corespunde normelor sanitare, arată expertizele de laborator realizate aproape în fiecare an. Cu toate acestea, apa de izvor continuă să fie considerată curată și „gustoasă". Același lucru se întâmplă și în capitală, unde oamenii vin la izvoare cu butelii pentru a colecta apă […]