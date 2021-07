BAC 2021: au fost majorate peste 2 000 de note. Cele mai multe contestații, depuse la limba și literatura română

12:00

Copilăria grea și plină de munci de la țară a motivat două surori din satul Costești, raionul Ialoveni să investească în educație, iar la începutul acestui an au reușit să publice un manual de studiere a limbii engleze. Manualul „English with Val&Kate” este inspirat din viața surorilor Valentina și Ecaterina, și vine să prezinte o metodă de studiu interactivă ce împletește în mod practic aspectul gramatical cu cel al comunicării în limba engleză. Articolul (foto) „English with Val&Kate”. Ești invitat la o lansare de carte care îți va prezinta o metodă interactivă de învățare a limbii engleze apare prima dată în #diez.