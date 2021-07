Vasile Botnaru: Aspirații deputățești în ranița colonelului

15:10

Studiezi sau activezi în domeniul IT și îți dorești să folosești abilitățile tale pentru a face schimbări benefice întregii societăți? Atunci participă la HealthTech Hackathon! Vino în perioada 25-27 iunie 2021 și contribuie la digitalizarea medicinei din țara noastră! Alături de medici și biologi, vei afla necesitățile domeniului în perioada pandemică și vei dezvolta soluții […]