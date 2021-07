Manchester United pregăteşte următoarea bombă pe piaţa transferurilor. Ce a aflat presa britanică

19:40

Papa Francisc va rămâne în spital încă o săptămână: Vaticanul a dezvăluit detalii despre operația suveranului pontif Papa Francisc este conștient, respiră fără asistență și are o stare generală bună după operația suferită duminică, prin care i-a fost îndepărtată o parte a colonului, a anunțat Vaticanul. Suveranul pontif, în vârstă de 84 de ani, va rămâne în spital timp de șapte zile, sub supravegherea medicilor, relatează The Guardian. Intervenția chirurgicală de duminică seara a durat 3 ore și...