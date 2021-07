Un avion cu 28 de oameni la bord a dispărut de pe radare în Extremul Orient rus

07:40

Un oraş din apropierea liniei de front din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, se va numi de-acum înainte New York, relatează 20minutes. „Felicitări locuitorilor din New York, regiunea Doneţk", a reacţionat pe Twitter Ambasada SUA în Ucraina după aprobarea denumirii în Rada Supremă de la Kiev, transmite SafeNews.md cu referire la publika.md.