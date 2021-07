Ploile torențiale de ieri au inundat mai multe gospodării din sudul și centrul țării

16:20

Ploile abundente de aseară, alimentate de vânt puternic au produs, mai multe pagube, în special în ceea ce ține de rețelele electrice. În câteva raioane de țară, oamenii au rămas fără lumină, iar specialiștii încearcă acum să remedieze problemele. Despre asta anunță responsabilii Premier Energy Distribution. Într-un comunicat de presă, se precizează că în urma […] The post Fără lumină din cauza ploilor first appeared on Accent.