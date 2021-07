BALADA lui Ion Aldea Teodorovici… Mărturii de la Petre Teodorovici despre drama deportărilor în masă

00:10

Sâmbata, 19 iunie 2021, se face pomenirea tuturor celor trecuti la cele vesnice, slujba cunoscuta in popor sub denumirea de Mosii de vara. Credinta in nemurirea sufletului ne face sa fim preocupati de starea celor trecuti in lumea vesniciei. Credem in puterea rugaciunilor pentru cei adormiti, chiar daca nu stim starea in care acestia se […] detalii...