5 idei cum poți să câștigi bani pe internet

13:00

După ce New Europe a publicat un articol în care a prezentat mai multe informații precum Occidentul finanțează campania electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate, atașând scheme în care sunt indicate sume de milioane de euro, PAS a venit cu o reacție în care neagă cele relatate de New Europe și spune că acestea sunt minciuni plătite de Igor Dodon. „Cai […] Articolul PAS ar fi fost finanțat, indirect, de către Occident, cu 56 de milioane de euro. Reacția oficială a partidului apare prima dată în sinteza.org.