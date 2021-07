Igor Dodon nu a vrut să iasă la dezbateri cu Renato Usatîi și nici să treacă detectorul de minciuni

09:30

Nu comparăm mere cu pere, adică marșul Congresului Civic cu marșul comuniștilor/socialiștilor. Așa cum am anunțat am reușit să număr participații la marșul organizat de Mark – am numărat rândurile care au trecut prin fața mea și numărul de demonstrați din ele. Au fost 156 de rânduri de câte 13/14/15 membrii. Cifra am spus-o, dacă […] Articolul Editorial de Victor Nichituș | MERE ȘI PERE apare prima dată în NewsIN.