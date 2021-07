Starea interpretei MakSim se îmbunătățește

17:00

Olympique Marseille continuă să se întărească pentru noul sezon. Clubul francez l-a împrumutat pe mijlocașul turc Cengiz Ünder de la AS Roma. Înțelegerea este valabilă pentru un an, însă OM are opțiunea de a cumpăra jucătorul.Fotbalistul turc a jucat 88 de meciuri la AS Roma, în care a marcat 17 goluri și a dat 12 assist-uri. Anterior, el a mai evoluat la Istanbul Bașakșehir și Leicester City.