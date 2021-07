Turbine eoliene la Visoca / VIDEO

17:20

Recent, am primit un mesaj la redacție prin care am fost rugați să mediatizăm o problemă pe care o au o parte dintre sătenii din Nimereuca — lipsa apei în robinete. Acum un an, în luna iulie 2020, sătenii au semnat un contract de conectare a gospodăriilor la apeduct. 430 de abonați au achitat câte […]