Femeie arestată în Japonia după ce a încercat să stingă flacăra olimpică cu un pistol cu apă

Ever Given, nava care a blocat Canalul Suez timp de șase zile, va fi eliberată miercuri Nava Ever Given va putea părăsi miercuri Canalul Suez, după ce proprietarii și asiguratorii vasului au anunțat că au ajuns la un acord cu autoritățile egiptene, informează The Guardian. Autoritatea Canalului Suez (SCA) a reținut nava și echipajul într-un lac aflat la mijlocul căii navigabile, începând cu 29 martie. Vasul aflat sub proprietate japoneză a rămas blocat pe diagonală în Canalul Suez timp de șase z...