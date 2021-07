Oamenii nevaccinați sunt „fabrici" pentru noi variante ale Covid-19, spun specialiștii în boli infecțioase

21:20

Un avocat italian a cumpărat Palatul lui Take Ionescu din centrul Bucureștiului și are un plan formidabil pentru clădire Palatul se află pe strada care leagă Piața Lahovary de Piața Amzei, la intersecția cu Magheru. Palatul a fost proiectat de un mare arhitect elvețian, Louis Blanc, pentru un om care-a făcut mai degrabă istorie, decât politică: Take Ionescu. După ce a trecut prin două războaie, o ocupație comunistă și o dezolantă distrugere post comunistă, Palatul are șansa să renască pentru că...