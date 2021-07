Concurs național de fotografii „Fără PLASTIC- mă simt FANTASTIC!”

11:00

„Saving our Sea: new ways to reduce marine pollution in the Black Sea” este titlu competiției regionale de eseuri pentru tineri care are scopul de a sensibiliza și motiva tinerii să ia măsuri împotriva poluării marine din Marea Neagră. Competiția a fost lansată de organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN) împreună cu Centrul Internațional pentru Studii la Marea Neagră (ICBSS) și se adresează tinerilor din statele […] Articolul Concurs de eseuri despre reducerea poluării în Marea Neagră. Premiul mare o mie de euro apare prima dată în Ecopresa.