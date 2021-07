Ion Ceban la discuții cu primarul general al Vienei. Care sunt subiectele discutate

18:30

Deja de 12 ani, în fiecare vară, o familie luptă cu puricii din subsolul unui bloc de pe strada Teilor din Capitală. Aceasta locuiește la primul etaj și are mari bătăi de cap cu insectele, care se înmulțesc imediat cum se începe sezonul cald.Cel mai mult are de suferit fiica ţintuită într-un scaun cu rotile, care este alergică. Mama ei povestește îngrozită că și în acest an, apartamentul le-a