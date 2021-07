4 din 23 de concurenţi electorali au fost mediatizaţi în manieră neutră pe online, API

13:40

Vaccinurile Pfizer-BioNTech și Moderna ar putea să confere imunitate câțiva ani împotriva SARS-CoV-2, arată un nou studiu, desfășurat în Statele Unite. Mai mult, persoanele care au trecut prin boală înainte de vaccinare ar putea beneficia de imunitate pe viață, potrivit aceluiași studiu. Astfel, cei care au fost imunizați cu unul... The post Studiu: Imunitatea conferită de vaccinurile Pfizer și Moderna ar putea dura câțiva ani appeared first on Portal de știri.