Atenție, șoferi! Se circulă cu dificultate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Angajații INSP vin cu recomandări

Ce se întâmplă dacă civilizația umană ar putea supraviețui războaielor sau pandemiilor, dar nu și rețelelor sociale? Ți-ai pus vreodată întrebarea asta? Sau te-ai gândit ce impact au rețelele sociale asupra vieții tale? Aceasta este întrebarea care pare să fie în centrul unei noi lucrări alarmante, publicate în revista Proceedings of the National Academy of Sciences și […] Articolul Rețelele de socializare, o AMENINȚARE pentru civilizație? La ce CONCLUZIE au ajuns cercetătorii apare prima dată în Realitatea.md.