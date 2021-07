Noua metodologie privind plafonarea prețurilor la carburanți creează perturbații pe piața produselor petroliere, opinie

09:50

Marea Britanie, ţară unde varianta indiană a coronavirusului (varianta Delta) este predominantă, a înregistrat luni 22.838 de noi cazuri de COVID-19, cel mai mare număr zilnic după data de 30 ianuarie, deşi peste 60% din populaţia sa adultă este vaccinată cu schema completă, relatează agenţiile Reuters şi EFE. Avansul variantei...