Un avion militar s-a prăbușit în Filipine, 47 de oameni au murit

09:00

Astăzi de împlinesc 517 ani de la trecerea în eternitate a domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Cu această ocazie, liderul PSRM, Igor Dodon, a venit cu un mesaj pe pagina sa de pe o rețea de socializare. The post Igor Dodon: Noi am onorat și vom onora memoria marilor noștri strămoși, dintre care un loc de frunte îl ocupă, pe bună dreptate, Ștefan cel Mare first appeared on Accent.