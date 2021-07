Igor Dodon, la Edineț: Noi știm cum să soluționăm problemele întregii țări

08:50

Președintele Parlamentului, candidat la funcția de deputat al Blocului Comuniștilor și Socialiștilor Zinaida Greceanîi a avut, în ajun, un șir de întâlniri în mai mute localități din raionul Drochia. În cadrul discuțiilor cu oamenii, au fost abordate problemele construcției și reparației drumurilor, colectării gunoiului, accesului la apa potabilă, instalării terenurilor de joacă pentru copii și de sport.