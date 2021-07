Dorin Chirtoacă ar fi fost îmbrâncit de către agenții de pază ai lui Igor Dodon la marșul comuniștilor și socialiștilor

17:10

În cea de-a treia ediție a emisiunii „I LIKE IT” vom cunoaște istoriile a patru persoane care deși au finalizat studiile inițiale într-un alt domeniu decât IT, și-au luat inima-n dinți și s-au reprofilat în sfera tehnologiilor informaționale. Acum activează la Best4u și fac față provocărilor job-ului specific sectorului IT. Emisiunea online „I LIKE IT” […]