Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a ajuns la marșul (FOTO)

Articolul «Moldovenism primitiv ori perspectivă europeană. Moldova în fața unei alegeri decisive» (Primitive Moldovenism or the path to the EU and NATO. Moldova is facing a decisive choice. The Washington Times Monday, June 28, 2021) Articolul «Moldovenism primitiv ori perspectivă europeană. Moldova în fața unei alegeri decisive» (Primitive Moldovenism or the path to the EU and NATO. Moldova is facing a decisive choice. The Washington Times, monday, June 28, 2021, https://m.washingtontimes.com/news/2021/jun/28/primitive-moldovenism-or-the-path-to-the-eu-and-na/) nu vine cu ceva absolut nou în tema abordată. E un rezumat al cunoscutei și odioasei ideologii antimoldovenești, a cărei acreditare se încearcă an de an în spațiul nostru cultural.