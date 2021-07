Ministrul de Interne de la Chișinău, campanie electorală pentru socialiști și comuniști

23:20

Maxim Prepelița, un tânăr din Republica Moldova stabilit de 10 ani în Italia, a creat o hartă cu toate cele 150 de secții de votare care vor fi deschise în diasporă pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Prin această inițiativă tânărul programator dorește să ajute cât mai multe persoane să ajungă la secțiile de votare la alegerile parlamentare din Republica Moldova. „Sunt programator și recent am început să lucrez cu hărțile. Această mapă am început să o fac pentru secțiile de votare din Italia, fiindcă locuiesc de 10 ani deja în Roma, și având în vedere că una dintre secțiile de votare a fost mutată în centrul orașului, am dorit să fac un beneficiu pentru ca și alte persoanele să găsească mai repede secțiile de votare. Apoi, am decis să extind harta pentru tot globul, întrucât am înțeles că această problemă este peste tot. În total, mi-a luat în jur de patru ore, nimic greu nu a fost în această inițiativă, problema cea mai mare a fost de găsit unele secții, deoarece nici search pe mapă, nici pe google nu dădeau o adresă exactă", a declarat Maxim Prepelița pentru diez.md. Harta elaborată de tânărul programator poate fi văzută aici. Potrivit sursei citate, la alegerile prezidențiale din 2020, în al doilea scrutin, Maxim Prepelița a participat ca voluntar, iar în acest an va face parte din Biroul Electoral al Secției de Votare din Roma, Italia. „De data asta sunt deja în incinta biroului electoral. Am dorit să cunosc „bucătăria" personal. Am vorbit cu reprezentanții ambasadei că doresc să fiu de ajutor și să fac parte din BESV", a mai subliniat tânărul. Menționăm că autoritatea electorală centrală din Republica Moldova va deschide 150 de secții de vot peste hotare pentru alegerile parlamentare din 11 iulie 2021, iar douăsprezece dintre acestea vor fi în România. Totodată, la alegerile parlamentare din R. Moldova vor participa 23 de concurenți electorali, printre care 20 de partide politice, două blocuri electorale și un candidat independent.