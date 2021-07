Ministerul Apărării a obligat femeile din armată să defileze pe tocuri

09:10

Ion Chicu despre initimidările la adresa PDCM: oamenii sunt preîntâmpinați să nu vină la întâlnirile noastre. Probabil The post Chicu: „Vreau să previn colegii, cu care am lucrat, să respecte legea exact așa cum am respectat-o în cadrul campaniei prezidențiale” appeared first on Omniapres.