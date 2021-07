Propagandă și proteste- 100 de ani de comunism în China

11:20

Un domn sosit de pe alte meridiane, cu care am avut ocazia să discut la o cafea, era pătruns de o nedumerire: „Aveţi aici zeci de partide. Şi cum e posibil, cu atâtea partide, s-o duceţi atât de greu?” O întrebare curioasă. Într-adevăr, ce folos avem de pe urma activităţii acestei puzderii de partide? Se vede că ceva le lipseşte. Se vede că ceva nu e în regulă cu ele. Embed Răspândește Sponsorii sărmani dindărătul partidelor Embed Răspândește Această presupunere mi-a fost întărită deunăzi de Com...